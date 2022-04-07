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В случае срыва планов по импортозамещению “Роскосмосу” придётся расстаться с руководителями допустивших это предприятий. Такое заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время заседания отраслевого оперативного штаба.

По словам Рогозина, всех руководителей после начала специальной военной операции на Украине можно условно поделить на три группы. На тех, кто сумел перестроить работу в новых условиях, на тех, кто работает, как и прежде, а в третью группу можно отнести тех, кто срывает импортозамещение.

Что касается последних, подчеркнул Рогозин, то такие люди – “нож в спине” всей военно-космической отрасли. При этом глава “Роскосмоса” заявил, что с руководителями из третьей группы будут “расставаться, несмотря на прошлые заслуги”.

Также на совещании Рогозин в очередной раз обозначил главную задачу предприятий госкорпорации: выполнение государственного оборонного заказа.

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