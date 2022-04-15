читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На встрече с журналистами в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что готов поддержать идею присвоить новому грузовому кораблю «Прогресс» название «Донбасс».

Напомним, что космический корабль из этой серии уже в июне отправится на МКС. Не исключено, что сделает он это под новым названием, отражающим происходящие сегодня события.

На вопрос журналистов Рогозин заявил, что поддержит присвоение названия «Донбасс». Также он отметил, что Россия должна осуществлять более активную пропаганду, используя то внимание всего мира, которой в настоящий момент привлекают космические полеты.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе проводится спецоперация ВС РФ, направленная на прекращение геноцида жителей ДНР и ЛНР, а также на искоренение нацистских идей на Украине и демилитаризацию страны.

Вам может понравиться

Sputnik: Когда состоится решающая битва за Донбасс

Издание Sputnik также отмечает, что крупное сражение за территории ЛНР и ДНР должно начаться со дня на день. При этом у российских войск и ополчения республик Донбасса имеется несколько неоспоримых

Владимир Путин в завершение совещания по энергетике ударил кулаком по столу

Российский президент Владимир Путин завершил совещание с представителями нефтегазового сектора России ударом кулаком по столу. После этого он пожелал успеха индустрии. Путин заявил: «Спасибо большое, всем успехов». В ходе совещания

Американские журналисты признали, что России удалось создала альтернативную “вселенную” без доллара

Россия пыталась создать альтернативную “вселенную”, в которой доллар не будет иметь лидирующие позиции. И этой ей удалось, а США больше не смогут указывать остальным странам. К такому выводу пришли эксперты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |