На встрече с журналистами в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что готов поддержать идею присвоить новому грузовому кораблю «Прогресс» название «Донбасс».

Напомним, что космический корабль из этой серии уже в июне отправится на МКС. Не исключено, что сделает он это под новым названием, отражающим происходящие сегодня события.

На вопрос журналистов Рогозин заявил, что поддержит присвоение названия «Донбасс». Также он отметил, что Россия должна осуществлять более активную пропаганду, используя то внимание всего мира, которой в настоящий момент привлекают космические полеты.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе проводится спецоперация ВС РФ, направленная на прекращение геноцида жителей ДНР и ЛНР, а также на искоренение нацистских идей на Украине и демилитаризацию страны.