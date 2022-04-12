Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может перейти на коммерческие отношения с западными партнёрами по вопросам обслуживания Международной космической станции. Но в этом случае Запад должен будет расплачиваться рублями.

Участие в проекте МКС Россия пока подтвердила до 2024 года. Что будет дальше со станцией, пока неизвестно. Специалисты уже говорят, что без российского модуля МКС действовать не сможет. Сейчас все вопросы с государствами-партнёрами по станции решаются путём персонального вклада России в работу МКС. Если у западных стран будет желание, то российская сторона готова и дальше предоставлять свои услуги поддержки работы станции, но уже на коммерческой основе, уточнил Рогозин.

По мнению главы “Роскосмоса”, западные страны вряд ли смогут в кратчайшие сроки найти замену российском космическому агентству. На подготовку к затоплению станции, сказал Рогозин, уйдёт не менее трёх лет – в случае ухода со станции России есть риск, что МКС сойдёт с орбиты, и её падение на землю окажется неконтролируемым. На создание же собственной станции без участия России у США и их партнёров уйдут огромные средства и долгие годы, уверен Рогозин.