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400 натовских наемников, которые сейчас находятся на «Азовстали» в Мариуполе, являются серьезной головной болью для западных государств. Поэтому страны Альянса будут до последнего торговаться с Россией, чтобы добиться освобождения своих офицеров, заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он предположил, что Запад будет настаивать на непубличном освобождении наемников, среди которых много кадровых офицеров натовских армий. Торг продолжится до того момента, пока ситуация с «Азовсталью» не разрешится.

Рогов также отметил, что националисты батальона «Азов» (запрещен в России) насмотрелись киевской пропаганды и в полной уверенности, что не выживут в плену, не станут сдаваться в плен. Зато они могут попытаться выйти с территории предприятия под видом гражданских по открываемым ВС РФ гуманитарным коридорам.

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