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Компания, которая владеет онлайн-энциклопедией “Википедия”, должна открыть кабинет на сайте Роскомнадзора (РКН), а также представительство в России. Это предполагает так называемый закон “о приземлении”.

Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на РКН, Wikimedia Foundation – это иностранная компания, которая осуществляет деятельность в России. На сайте “Википедии” распространяется информация на русском языке, ведётся обработка сведений о пользователях из России, а кроме того суточная посещаемость сайта превышает полмиллиона российских пользователей.

Таким образом, есть все предпосылки для того, чтобы компания, которая владеет онлайн-энциклопедией, соблюдала закон, который начал действовать с января этого года. И требует от иностранных компаний в том числе иметь своё юридическое лицо в России. В противном случае компанию могут ожидать штрафные санкции.

О реакции со стороны Wikimedia Foundation на заявление РКН пока ничего неизвестно. Стоит отметить, что компания, которая владеет онлайн-энциклопедией, не является коммерческим предприятием в классическом виде, а представляет собой некоммерческий фонд.

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