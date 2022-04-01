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Квартиры в районах Старой Москвы признаны самыми дорогими на вторичном рынке. Речь идет об Арбате, Якиманке и Хамовниках. Такие сведения представители аналитики компании Est-a-Tet. Подробности передает РБК.

Максимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в Хамовниках. Она может достигать 1,38 миллиона рублей. На втором месте оказалась Якиманка. Здесь стоимость квадратного метра оценена в 1,1 миллиона рублей. Третье место занял Арбат с 1,01 миллиона рублей.

В ТОП-5 также попали Пресненский и Тверской. Все эти районы находятся в Центральном административном округе столицы. По сведениям аналитиков, на вторичном жилье в районах Старой Москвы выставлено на продажу 30,7 тысячи объектов. Жилье в черте города можно приобрести по цене 523,8 тысячи рублей за один квадратный метр.

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