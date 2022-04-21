Североатлантический альянс все жестче высказывается в адрес российской спецоперации, а также продолжает предпринимать беспрецедентные меры в знак солидарности с Украиной. Так, к ним можно отнести возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции уже в текущем году, пишет журналист РИА Новости Андрей Коц.

Он также отмечает, что Альянс продолжает усиливать свои восточные границы. Здесь полным ходом идет развертывание сил в 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, в Словакии и Болгарии, а также в Румынии и Польше появляется дополнительная натовская техника.

НАТО и Соединенные Штаты под шумок российской спецоперации обновляют вооружение. Они выделяют на эти цели крупные суммы, одновременно отправляя подлежащие утилизации старые советские боевые системы на Украину. Этим достигается двойной эффект – сводятся к минимуму расходы на уничтожение устаревшей техники, а также стремительно растет прибыль компаний оборонно-промышленного комплекса.