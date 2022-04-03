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Европейский союз в угоду США идет на конфронтацию с Китаем, что для него является самоубийством, рассказал эксперт Петр Акопов в издании РИА Новости. Он также отметил, что подобные действия лишь усилят зависимость объединенной Европы от Вашингтона.

Автор пояснил, что США и Великобритания сейчас фактически воюют против России на территории Украины и используют ВСУ в качестве своих марионеток. Европы в этой ситуации выступает в поддержку Лондона и Вашингтона. Китай же занял нейтральную позицию и наблюдает со стороны за происходящими в центре европейского континента событиями.

ЕС не устраивает подобная позиция Китая. Мало того, он начинает грозить Пекину санкционными мерами в случае поддержки России или оказания помощи Москве в обходе западных рестрикций.

По мнению автора, Брюсселю стоило бы не угрожать Китаю, а задуматься, что его противостояние с Пекином станет по сути самоликвидацией. Стремление угодить Вашингтону вполне понятно, однако о самосохранении также желательно не забывать, чтобы полностью не уничтожить экономику Европы.

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