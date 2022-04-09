читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

29-й блокпост рядом с населенным пунктом Новотошковка несколько лет оставался для военнослужащих армии ЛНР «краем земли». Именно находящиеся здесь украинские военные блокировали автомобильную дорогу на Лисичанск. Однако сейчас эта проблема решена, пишет издание «Русская весна»,

Отмечается, что на блокпосту размещалось около 300 боевиков украинской армии. Однако военнослужащие ВС ЛНР сумели обратить их в бегство и взять стратегически важный блокпост под свой контроль. ВСУ позорно отступили, бросив на объекте вооружение и технику.

Сейчас перед армией ЛНР полностью открыта дорога на Лисичанск, поэтому она перегруппировывает силы и ведет подготовку к штурму одного из важнейших городов республики.

Вам может понравиться

Захарова сообщила о стремлении США создать плацдарм в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый плацдарм с «ударной» зоной вокруг Австралии. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Америка переносит в

Кулеба призвал страны НАТО отбросить сомнения и оснастить Украину оружием

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз потребовал от Европы «отложить все дела и дать Киеву оружие». Он заявил, что данный вопрос сейчас должен быть в наивысшем приоритете для

Мурашко: Тяжесть течения заболевания Жириновского не позволила врачам спасти ему жизнь

Врачи не сумели спасти жизнь главы ЛДПР Владимира Жириновского, так как течение коронавирусной инфекции у политика было слишком тяжелым. Предпринятые медиками реанимационные процедуры не помогли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |