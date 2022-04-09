29-й блокпост рядом с населенным пунктом Новотошковка несколько лет оставался для военнослужащих армии ЛНР «краем земли». Именно находящиеся здесь украинские военные блокировали автомобильную дорогу на Лисичанск. Однако сейчас эта проблема решена, пишет издание «Русская весна»,

Отмечается, что на блокпосту размещалось около 300 боевиков украинской армии. Однако военнослужащие ВС ЛНР сумели обратить их в бегство и взять стратегически важный блокпост под свой контроль. ВСУ позорно отступили, бросив на объекте вооружение и технику.

Сейчас перед армией ЛНР полностью открыта дорога на Лисичанск, поэтому она перегруппировывает силы и ведет подготовку к штурму одного из важнейших городов республики.