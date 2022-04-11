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Торговля российскими энергоносителями не особо страдает из-за санкций. Агентство Reuters рассказало, что партия сжиженного природного газа, который предназначался для европейских потребителей, но от которого они отказались, продан Турции.

Информагентство со ссылкой на собственные источники уточняет, что прибывшие в один из портов Нидерландов танкеры с российским газом, надолго там не задержались и отправились в Турцию. Причиной стал отказ Европы от российских энергоносителей в рамках санкционный политики.

Сообщается, что газ оперативно приобрела турецкая сторона по выгодной цене. В ближайшее время предназначавшийся для европейцев газ на четырёх танкерах суммарной массой почти 50 тысяч тонн прибудет в один из турецких портов.

Между тем в самой Европе уже возникают сложности с газом. Из-за санкционной политики Евросоюза стоимость “голубого топлива” выросла. В результате европейцы вынуждены больше платить, например, за отопление своих домов.

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