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Рынок в странах Запада намерена оставить китайская компания CNOOC. Это один из крупнейших нефтяных и газовых бизнесов в КНР. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что CNOOC откажется от своих активов в США, Великобритании и Канаде. Сейчас компания готовится продавать свои активы на добычу нефти в Северном море. На очереди – доли месторождений в других странах. Деятельность нефтегазового гиганта будет переориентирована на страны Южной Америки и Африки, добавляет Reuters.

Эксперты отмечают, что отношения западных стран и Китая по-прежнему достаточно напряжённые. Недавно напряжённость усилилась из-за того, что КНР не высказывает прямого осуждения специальной военной операции на Украине, как того требуют на Западе. Это грозит тем, что Поднебесная может попасть по экономические санкции.

Между тем по сообщениям того же агентства Reuters, китайские компании, которые занимают переработкой, не стали заключать на май контракты на поставку российской нефти. Среди таких компаний значилась и CNOOC.

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