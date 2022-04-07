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Финская студия Remedy Entertainment подписала контракт с Rockstar Games на создание ремейка Max Payne 1 и 2. Новость об этом появилась на Resetera.

Разработчики рассказали о том, что у них в планах объединить две игры в один большой проект с бюджетом AAA-проекта. Для реализации проекта будет использоваться внутренний движок Northlight. Авторы разработки отметили, что компания с радостью приняла предложение Remedy. Руководитель студии отметил, что Max Payne имеет особое значение для команды.

Финансирование проекта берет на себя Rockstar Games. Доходы с ремейка будут поступать Remedy после того, как Rockstar окупит все расходы на производство игры и ее продвижение. Ожидается, что игра выйдет на консолях Xbox и PlayStation последнего поколения и на персональных компьютерах.

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