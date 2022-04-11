Локдаун, введённый в Шанхае, многими жителями китайского мегаполиса стал восприниматься негативно. Дошло даже до открытых протестов, сообщает издание Regnum.

Карантин в многомиллионном Шанхае китайские власти ввели в конце марта из-за вспышки заражений коронавирусной инфекцией. При этом ограничения оказались достаточно жёсткими: покидать жильё нельзя даже для похода в магазин – всё необходимое привозят волонтёры.

Тем не менее в городе уже отмечены случаи грабежей магазинов, на улицах скапливаются кучи мусора, который попросту не вывозится, а возле блок-постов появляются толпы протестующих, которые выходят на улицу, несмотря на запрет.

В свою очередь власти Шанхая заявляют, что как только эпидситуация начнёт стабилизироваться, антиковидные ограничения ослабят в ряде районов. Пока же в Шанхае регистрируется более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом ежедневно.