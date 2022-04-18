Производителям молочных продуктов, вероятно, уже в ближайшее время придётся решать вопрос с упаковкой товаров. Шведская компания Tetra Pak запретила своем заводу в Лобне (Московская область) производить упаковку для кефира и ряженки. Об этом пишет РБК со ссылкой на владельца компании “Молвест” Аркадия Пономарёва. “Молвест” – один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране.

В интервью изданию Пономарёв отметил, что головной офис Tetra Pak “ведёт себя безобразно”. При этом упаковку для молока российский завод шведской компании продолжает производить – на изготовление этой продукции ограничений нет.

Со слов Пономарёва, половина всей упаковки, которая используется в “Молвесте”, производства Tetra Pak. Между тем, по мнению специалиста, проблемы с упаковкой никак не повлияют на производство – на предприятии создан её достаточный запас. Кроме того, компания начинает работать с другими поставщиками упаковки.

РБК уточняет, что пока нет информации, столкнулись ли другие производители молочных продуктов в России с подобными трудностями, вызванными ограничениями, которые ввела Tetra Pak.