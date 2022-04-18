читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Производителям молочных продуктов, вероятно, уже в ближайшее время придётся решать вопрос с упаковкой товаров. Шведская компания Tetra Pak запретила своем заводу в Лобне (Московская область) производить упаковку для кефира и ряженки. Об этом пишет РБК со ссылкой на владельца компании “Молвест” Аркадия Пономарёва. “Молвест” – один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране.

В интервью изданию Пономарёв отметил, что головной офис Tetra Pak “ведёт себя безобразно”. При этом упаковку для молока российский завод шведской компании продолжает производить – на изготовление этой продукции ограничений нет.

Со слов Пономарёва, половина всей упаковки, которая используется в “Молвесте”, производства Tetra Pak. Между тем, по мнению специалиста, проблемы с упаковкой никак не повлияют на производство – на предприятии создан её достаточный запас. Кроме того, компания начинает работать с другими поставщиками упаковки.

РБК уточняет, что пока нет информации, столкнулись ли другие производители молочных продуктов в России с подобными трудностями, вызванными ограничениями, которые ввела Tetra Pak.

Вам может понравиться

Лейтенант Матюшин из ДНР рассказал о приближающихся тяжелейших боях за освобождение Донбасса

В ближайшее время на Донбассе начнутся «тяжелейшие бои», которые можно будет сравнить только с крупными сражениями времен Великой Отечественной войны, рассказал в интервью изданию «Украина.ру» ополченец ДНР старший лейтенант Александр

Глава сербского МВД осудил поставки вооружения Лондоном в Косово

В Сербии отреагировали на поставки вооружения Великобританией самопровозглашенной республике Косово. Глава сербского МВД назвал это недружественным шагом по отношению к Сербии. Подробности передает РИА Новости. Ранее появилась информация о том,

Эксперт прокомментировал угрозы Зеленского прекратить переговоры с Россией

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского отказаться от продолжения переговоров в случае уничтожения нацбатов в Мариуполе совершенно нелогичны. По той простой причине, что если вооруженные формирования на «Азовстали» действительно будут полностью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 18 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 23 °C |