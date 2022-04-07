читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нелицензированных водителей, промышляющих частным извозом, или, как их называют в народе, “бомбил”, может стать больше на дорогах городов. Такой прогноз делают владельцы российских таксопарков – пишет РБК со ссылкой на участников отрасли.

Представители легальных компаний, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, поделились с изданием своими опасениями. По их словам, в последнее время фиксируется рост цен буквально на всё, что связано с автомобильными перевозками: дорожают сами машины и запасные части, увеличилось в цене ОСАГО и так далее. В новых экономических условиях приоритеты потребителей изменились – спрос на такси упал, текучка кадров из компаний увеличилась.

По мнению перевозчиков, спасти ситуацию могут агрегаторы и поддержка государства. Причём финансовые вливания в отрасль, по мнению её участников, сейчас как никогда актуальны. Если ситуация не изменится, то многие фирмы такси будут разорены, на улицах появятся частники, занимающиеся извозом, которые вряд ли будут строго следить за нормами безопасности, говорят перевозчики, отмечая, что отрасль уже превратилась в убыточную.

Вам может понравиться

Эксперты Asia Times назвали причины неуважения Байдена на Ближнем Востоке

Рейтинг американского президента Джо Байдена стремительно подает во всем мире. Эксперты издания Asia Times проанализировали и нашли причины, почему президент США никак не может добиться расположения на Ближнем Востоке. Ситуация

Представитель МИД Мария Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Зеленского на экстренном заседании Совбеза ООН и предложила ему самораспуститься, передает РИА Новости. Она отметила, что если украинский лидер считает самороспуск

Представитель ЛНР Мирошник назвал постановочное видео из Бучи работой западных пиар-специалистов

Видеозапись «российских военных преступлений» под Киевом является постановочной и представляет собой яркий пример работы западных пиар-специалистов, уверен советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Он оценил видеозапись, сделанную в городе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до 5 °C |