Нелицензированных водителей, промышляющих частным извозом, или, как их называют в народе, “бомбил”, может стать больше на дорогах городов. Такой прогноз делают владельцы российских таксопарков – пишет РБК со ссылкой на участников отрасли.

Представители легальных компаний, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, поделились с изданием своими опасениями. По их словам, в последнее время фиксируется рост цен буквально на всё, что связано с автомобильными перевозками: дорожают сами машины и запасные части, увеличилось в цене ОСАГО и так далее. В новых экономических условиях приоритеты потребителей изменились – спрос на такси упал, текучка кадров из компаний увеличилась.

По мнению перевозчиков, спасти ситуацию могут агрегаторы и поддержка государства. Причём финансовые вливания в отрасль, по мнению её участников, сейчас как никогда актуальны. Если ситуация не изменится, то многие фирмы такси будут разорены, на улицах появятся частники, занимающиеся извозом, которые вряд ли будут строго следить за нормами безопасности, говорят перевозчики, отмечая, что отрасль уже превратилась в убыточную.