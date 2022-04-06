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Компания Canonical из Великобритании прекращает сотрудничество с предприятиями и организациями в России. Об этом разработчики операционной системы Ubuntu заявили в своём блоге.

Уточняется, что обычных российских пользователей ограничения не затронут – они продолжат получать обновления программного обеспечения, которое разработала Canonical. А весь доход, полученный компанией с подписки пользователей из России, направят на гуманитарные цели.

Своё решение британская IT-компания объяснила ситуацией вокруг Украины, отметив при этом, что ограничения будет действовать ровно столько, сколько будут оставаться в силе международные экономические санкции в отношении России.

В Canonical также добавили, что пользователям из России не будут ограничены доступы к бесплатному программному обеспечению вроде браузера Tor и VPN-приложений. В компании отметили, что таким образом выражается их поддержка тем, кто ищет “новости и диалог вне госконтроля”.

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