Министерство обороны Российской Федерации обнародовало новые свидетельства зверств и преступлений украинских националистов против своего народа во времена Великой Отечественной войны. Исследование проводилось в рамках проекта «Архивы помнят все!».

В опубликованных документах отмечено, что во время Великой Отечественной войны на территориях, захваченных немцами, была создана «самостийная» украинская государственность. Здесь царил геноцид в отношении народов, проживающих на Украине.

В сообщении Минобороны отмечено: «Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты».

В новом расследовании говорится о многочисленных фактах массовых убийств, издевательствах, грабежах, которые совершали украинские националисты по отношению к мирным жителям. Не жалели они даже собственный народ.

Документ содержит новый случай жестокости по отношению к военным Советской Армии. 31 августа 1944 года в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 15-го инженерного батальона. Перед тем как убить военнослужащих, их зверски пытали. У них были выкручены руки и ноги, у Копылова выбит глаз, отрезан нос.