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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что основная часть Мариуполя уже находится под контролем российских военнослужащих. Он убежден, что в ближайшее время город будет полностью очищен от националистов.

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал о ходе боев в населенном пункте: “Город удерживают российские силовые ведомства. На самых ключевых огневых позициях вместе с подразделениями Донбасса активно работают и бойцы из Чеченской Республики. Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления”.

31 марта глава Чечни отметил, что Мариуполь уже освобожден на 90%. Осталось освободить только металлургический комбинат “Азовсталь”. Штурм объекта начался в субботу, 2 апреля.

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