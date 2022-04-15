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Эскортницы, которых Служба внешней разведки Украины использовала в своих целях, рассказали о своих предпочтениях. Подробности передает РИА Новости.

Российские силовики обнаружили анкеты трех женщин, которые они заполняли для СВРУ. Вероника Белая, 1989 года рождения, написала, что любит смотреть комедии, боевики и мультики. Ранее она состояла на учете в полиции как проститутка, но потом она ушла в религию, вышла замуж за гражданина Белоруссии.

Вторую эскортницу зовут Ольга Бойко. В анкете она отметила, что для нее характерна самовлюбленность. А своим идеалом женщина назвала актеров Бреда Питта или Тома Круза.

Третья женщина Инна Голуб написала в анкете, что среди друзей ее называют «обезбашенной». Своим недостатком она назвала “капризность”.

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