Страна, которая так боролась за сохранение экологии, самостоятельно губит свои территории. Президент США Джо Байден выделил участки земли из государственного резерва, на которых будет разрешено разведочное и добычное бурение на нефть и природный газ. Подробности сообщает РИА Новости.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп выступал за развитие национальной нефтегазовой индустрии. Но это не поддерживали сторонники сохранения экологии.

После начала спецоперации на Украине топливо в США выросло по стоимости в несколько раз. Еще одним последствием антироссийских санкций стало решение Саудовской Аравии о том, что она отказывается наращивать добычу сырой нефти. Эр-Рияд активно ведет переговоры с Пекином, заявив, что готов перейти в расчетах вместо долларов на юань.

Эксперт Сергей Савчук отметил: «Все три стороны – Белый дом, нефтяники и защитники экологии – находятся в ситуации тупика, где каждый следующий ход будет хуже предыдущего. Нужно снижать цены на топливо, но это вредит окружающей среде, плохо влияет на показатели прибыльности компаний и, что еще хуже, на рейтинг действующего президента».