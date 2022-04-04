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Торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит» придется перестраивать работу и подстраиваться под других игроков российского рынка, которые предлагают товары в более низком ценовом диапазоне, сообщила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

Она пояснила, что ритейлер X5, владеющий сетью «Пятерочка», и холдинг «Магнит» займутся расширением и развитием дискаунтеров, таких как «Светофор», FixPrice, «Моя цена» и «Чижик». Кроме того, они намерены углублять сотрудничество с отечественными поставщиками продукции в регионах и делать ставку на собственные торговые марки, число которых будет увеличиваться.

Все это позволит адаптироваться к ситуации, в которой покупательская способность граждан РФ снижается из-за временных трудностей в экономике, и предложить более низкие цены на товары.

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