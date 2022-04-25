Вечером в воскресенье российские ВКС нанесли удар пятью крылатыми ракетами по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Эта информация уже подтверждена украинской стороной.

В этом населенном пункте была обнаружена база 107-й артиллерийской бригады украинской армии, на которой располагались РСЗО «Смерч», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Все пять ракет угодили точно по намеченным целям, гражданская инфраструктура повреждений не получила.

Сообщается, что удары крылатыми ракетами осуществлялись в рамках демилитаризации Украины, которая является одной из ключевых задач спецоперации ВС РФ. К другим ее целям относится прекращение геноцида киевского режима на Донбассе и денацификация страны.