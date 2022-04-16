Украинский офицер злоупотребил алкоголем и открыл огонь из танка по своим же военнослужащим. Об этом рассказал боец ВСУ, который в боях за населенный пункт Попасная оказался в плену у чеченских спецназовцев, передает Regnum.

Военнослужащий рассказал, что офицер напился и призвал бойцов идти с ним в атаку. Часть подразделения не стала прислушиваться к приказам пьяного, что привело к конфликту. В результате они чуть не перестреляли друг друга, поведал солдат.

Командование уже провело разбор полетов. В результате капитана, который под воздействием алкоголя рвался в бой, разжаловали до рядового. Один из бойцов, попавших под огонь, получил контузию. Другой оказался в госпитале с ранением в ногу. Погибших в инциденте нет.

