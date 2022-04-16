Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Украинский офицер злоупотребил алкоголем и открыл огонь из танка по своим же военнослужащим. Об этом рассказал боец ВСУ, который в боях за населенный пункт Попасная оказался в плену у чеченских спецназовцев, передает Regnum.

Военнослужащий рассказал, что офицер напился и призвал бойцов идти с ним в атаку. Часть подразделения не стала прислушиваться к приказам пьяного, что привело к конфликту. В результате они чуть не перестреляли друг друга, поведал солдат.

Командование уже провело разбор полетов. В результате капитана, который под воздействием алкоголя рвался в бой, разжаловали до рядового. Один из бойцов, попавших под огонь, получил контузию. Другой оказался в госпитале с ранением в ногу. Погибших в инциденте нет.

Вам может понравиться

Политолог Марков: Гибель крейсера “Москва” повлечет за собой резкую эскалацию боевых действий

Одним из последствий гибели российского ракетного крейсера «Москва» в Черном море станет эскалация вооруженного противостояния на Украине, уверен политолог Сергей Марков. Он также отметил, что армии РФ пора начинать действовать

Белый дом отправит на Украину гаубичную артиллерию и военную помощь в размере 750 млн долларов

Киев получит от Соединенных Штатов очередной пакет военной помощи на 750 миллионов долларов. Издание The Hill сообщило, что Белый дом уже утвердил решение о передаче Украине новых партий оружия и

Аксенов: Военнослужащие ВСУ в Мариуполе сдаются в плен из-за гуманного отношения

Более тысячи морских пехотинцев, которые добровольно сложили оружие в Мариуполе, отлично знали, что российская армия гуманно относится к пленным. Она борется за правое дело, поэтому иначе поступать просто не может,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – переменная облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 16 апреля – ясно, до 16 °C |