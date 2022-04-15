Российская система противовоздушной обороны обнаружила и сбила над Белгородом две украинские ракеты. Скорее всего, Киев снова предпринял попытку переноса боевых действий на территорию РФ.

Белгородская администрация в настоящий момент не комментирует инцидент. Поэтому известно лишь то, что ПВО сработала четко и эффективно, уничтожив выпущенные ВСУ боезаряды противоракетами.

За последние 24 часа было зафиксировано 4 обстрела украинскими военными приграничных населенных пунктов РФ. Сперва два вертолета нанесли шесть ударов по пограничному пункту «Новые Юрковичи» и селу Климово в Брянской области, в результате чего пострадало 8 человек. Затем была произведена атака на села Сподарюшино и Журавлевка, где пострадал один местный житель.