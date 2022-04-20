В ходе заседания набсовета платформы «Россия – страна возможностей» президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность ситуацией, в которой молодежь больше интересуют компьютерные игры, чем книги.

Глава государства прокомментировал высказывания одного из будущих программистов, а также поинтересовался, с какими играми ему приходится больше работать – познавательными или развлекательными.

По мнению президента, более востребованными должны быть именно познавательные игры, которые дают возможность развивать интеллект.

«В целом, конечно, востребованы все-таки больше какие-то познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект, чтобы все были такими умными, как ты», – заявил Путин.

Он также предложил юному программисту задуматься о возможности создания игр по мотивам каких-либо исторических событий, которые станут не просто способом «убить время», а инструментом для развития.