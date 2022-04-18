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Запад беспрецедентными санкциями попытался спровоцировать коллапс банковской системы России, но она выдержала столь сильное давление, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что основными целями введения рестрикций были также быстрое расшатывание российской экономики, дефицит товаров на полках магазинов, паника на рынках. Но Западу не удалось достичь ни одной из них.

Определенный ажиотаж в розничных торговых сетях все же был заметен, однако в настоящий момент он прекратился, а запасы товаров постепенно восстанавливаются. Власти РФ доверили бизнесу решать все возникающие проблемы своими силами, отказавшись от ручного управления экономикой, что оказалось верным решением.

Сейчас необходимо справиться с инфляцией, которая по состоянию на 8 апреля достигла достаточно высокого значения в 17,5 процентов. Для этого нужно создавать новые рабочие места, развивать промышленность, а также усиливать положительную динамику в экономике, подытожил глава государства.

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