Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал Западу, какое оружие может использовать Россия в ответ на агрессивные действия НАТО. Издание Ura.Ru сообщает, что именно так аналитики оценили встречу президента с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым.

На этой встрече обсуждались вопросы поддержки оборонно-промышленного комплекса в условиях санкционных ограничений, а также детали новой государственной программы вооружений, которая будет подписана в следующем году.

Эта программа подразумевает создание новейших видов оружия, среди которых роботизированные комплексы, кинетические боевые системы, оружие направленной энергии и системы управления, работающие посредством искусственного интеллекта.

Создание и ввод в эксплуатацию этих видов оружия обеспечит полную безопасность России и позволит пресекать любые посягательства на ее национальные интересы.