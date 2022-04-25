Дипломаты из США и европейских стран высказывают странную позицию, что Украина должна одержать победу военными методами. При этом они сами отлично понимают, что это невозможно, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ глава государства отметил, что дипломатические структуры высказываются в том духе, что для победы Киева «на поле боя» все средства хороши. Это весьма странная позиция.

Президент отметил, что Запад осознает, что подобной победы Киеву никогда не достичь, поэтому пытается развалить Россию изнутри, оказывает воздействие на российское общество, чтобы внести в него раскол.

«Но и здесь заминка: не получается», – заявил президент РФ.

Он пояснил, что общество выступает в поддержку Вооруженных сил и жителей республик Донбасса, а также проявляет сплоченность и зрелость.