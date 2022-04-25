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С украинскими спецслужбами сотрудничают американские кураторы из Центрального разведывательного управления. Не исключено, что именно от них исходят распоряжения о ликвидации журналистов российских СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на коллегии Генпрокуратуры России, глава государства отметил, что Кремль знает имена всех подобных кураторов. Они представляют не только ЦРУ, но и другие американские спецслужбы.

Путин также заявил, что западные государства регулярно кричат о свободе информации и правах журналистов, но на деле никогда не соблюдают демократические принципы.

«Это отношение к правам человека в целом. Они заботятся лишь о собственных интересах. Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то – из колониального прошлого», – пояснил глава государства.

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