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Операция по освобождению Мариуполя находится на стадии завершения. Город может полностью перейти под контроль российских военных и ДНР уже в течение суток. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил: «Войска Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Российской Федерации планомерно ликвидируют нацистов квартал за кварталом».

Пушилин уверен, что полное освобождение города является вопросом считанных дней. По словам военнослужащих ДНР, украинские националисты, находящиеся в городе, уже практически не оказывают сопротивления. Российские военные и военнослужащие ДНР продолжают зачистку города от разрозненных группировок. На территории Мариуполя остались несколько опорных пунктов боевиков. Это промзоны «Азовсталь», «Азовмаш» и металлургический комбинат имени Ильича. Места сбора были ранее уничтожены дистанционными залпами.

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