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Лето 2022 года станет для “ПСЖ” полным событий. Ожидаются серьезные изменения в составе клуба.

В ближайшее время в клубе появится новый тренер. К его приходу спортивный директор Леонардо планирует собрать конкурентоспособную команду, которая должна стать самой лучшей в Европе. По имеющейся информации, руководство клуба планирует избавиться от трех аргентинских игроков.

Среди них будет Анхель Ди Мария. Он уйдет из “ПСЖ” после истечения срока контракта. Анхель Ди Мария является бывшим игроком «Реал Мадрид». Сам он уходить не хочет, но в клубе решили по-другому. Вторым кандидатом на выбывание является
Мауро Икарди. Решение убрать этого игрока связано с постоянными скандалами вокруг его личности, а также непосредственной игрой. Также клуб покинет Леандро Паредес, у которого много разногласий внутри команды.

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