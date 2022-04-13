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Представители российского шоу-бизнеса в связи с хейтом в адрес Нурлана Сабурова в Соединенных Штатах заявили о рисках, связанных с гастролями за рубежом. Они считают, что это далеко не последняя провокация.

Так, Юрий Лоза считает, что в США и других странах среди русскоязычных диаспор больше украинцев, чем россиян. Поэтому именно они устраивают хейт и ведут себя провокационно.

По словам исполнителя, все представители отечественного шоу-бизнеса выступают за рубежом перед русскоязычными диаспорами. Сейчас они раскололись, что и привело к негативным последствиям.

Лоза, а также Прохор Шаляпин и Эдгар Запашный считают, что отечественным звездам имеет смысл повременить с концертными гастролями в других странах и выступать только в России.

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