Требования к автомобилям, выпускаемым в России, упростят. Возможно, что временно введут разрешение на производство машин с двигателями низкого экологического класса “Евро-0”. Об этом пишет газета “Коммерсант”, которая изучила соответствующий проект постановления правительства страны.

В частности, в нём указывается что до 31 декабря этого года требования к выпускаемой автомобильной продукции снизят. По действующему законодательству, в России должны собирать машины классом не ниже “Евро-5”. Однако из-за проблем с поставками импортных комплектующих, прежде всего, электронных блоков управления, автомобильная отрасль может попросту встать. Чтобы этого не произошло, произведут откат к требованиям, которые действовали ещё в 90-е годы.

По данным издания, некоторые автопроизводители уже собрали несколько партий автомобилей ниже действующего стандарта “Евро-5”. В частности, “КамАЗ” из-за нехватки компонентов собрал грузовики с двигателями “Евро-2”. Но пока на учёт в России их нельзя поставить. Постановление, которое разрешит это сделать правительство, вероятно, примет в ближайшее время – сейчас в документ вносятся заключительные правки, уточняет газета.