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Меньше двух лет просуществовал проект “Яндекс.Инвестиции”. IT-компания развивала его совместно с банком ВТБ, однако из-за санкций его придётся закрыть. Сообщение об этом распространила служба поддержки сервиса.

Уточняется, что из-за ограничений, который ввели западные страны, банку ВТБ в числе прочего больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний, поэтому смысла в существовании сервиса больше нет, отмечается сообщении техподдержки.

Уточняется, что пополнять счета и покупать акции пользователи “Яндекс.Инвестиций” смогут до 11 апреля. Вывести средства – до 15 апреля. Затем сервис будет закрыт. Впрочем, приобретённые ранее активы потеряны не будут – ими можно будет управлять через сайт и приложение банка ВТБ.

Проект “Яндекс.Инвестиции” стартовал летом 2020 года. ВТБ в числе других крупных банков попал под санкции в феврале 2022-го на фоне начала специальной военной операции на Украине.

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