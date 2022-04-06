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Попытка продвинуть НАТО к российским границам за счет Украины может стать главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона Дуглас Макгрегор. Подробности передает РИА Новости.

Граждане Америки, по мнению обозревателей издания The American Conservative, не могут понять, есть ли у Джо Байдена какой-либо обдуманный план, либо все действия являются показателем исключительной некомпетентности.

Дуглас Макгрегор заявил: «Его избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего от войны с Россией не выиграют — причем не важно, будет эта война открытой или необъявленной. Одна поездка в ближайший супермаркет или на автозаправку объяснит, почему это так. На прошлой неделе инфляция достигла высочайшего уровня почти за 40 лет, а цены на газ с начала украинского кризиса и вовсе взлетели до небес».

Эксперт отметил, что западные СМИ постоянно выставляют российские вооруженные силы в неблагоприятном свете. Складывается впечатление, что Байден пытается использовать любую легенду. Но не раскрываются истинные причины ситуации – расширение НАТО на восток за счет Украины.

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