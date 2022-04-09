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Китайское телевидение показало репортаж из тех населенных пунктов Киевской области, в которых, по утверждению президента Украины Зеленского, российские ВС «совершали военные преступления». Представленная журналистами информация оказалась совершенно не выгодной для преступного киевского режима.

Так, жители Бородянки и Бучи рассказывают репортеру, что ничего не слышали о «военных преступлениях» россиян. Напротив, солдаты ВС РФ помогали им, доставляли и распределяли гуманитарную помощь.

«Что могу сказать? Пришли русские, дали нам еды», – рассказал один из жителей.

Репортаж китайских журналистов лишь доказывает, что Киев пытается манипулировать фактами, чтобы обвинить во всем Россию. Мало того, жертвами в той же Буче вполне могли оказаться люди, которые получали гуманитарную помощь, так как территориальные батальоны в открытую угрожают украинским гражданам, вынуждая их не брать ничего от ВС РФ.

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