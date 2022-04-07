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App Store и Google Play, вероятно, в скором времени уберут приложения Сбербанка и Альфа-банка из общего доступа. Причина – новый пакет экономических санкций, которые затрагивают указанные кредитный организации из России. Такое мнение высказал Виктор Достов, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

По словам Достова, вероятность исчезновения приложений высока. Подобным образом из App Store и Google Play пропали приложения других крупных российских банков, которые с жёсткими западными санкциями столкнулись ранее. Такие ограничения, в частности, предусматривают запрет компаниям из США на всякое ведение дел с российскими финансовыми организациями.

Тем не менее сам по себе доступ к “мобильным банкам” останется. Пользователи “айфонов” смогут войти в него через интернет-браузеры, владельцам гаджетов на Android немного проще – банковские приложения они смогут скачать с сайтов кредитных организаций без необходимости заходить в Google Play.

Полные блокирующие санкции для Сбербанка и Альфа-банка власти США ввели 6 апреля. Ограничения связаны со специальной военной операцией, которую Россия проводит на Украине.

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