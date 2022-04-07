Не прошло и нескольких недель после заявления американской компании Netflix об уходе из России, как она приняла решение вернуть свое приложение в App Store и Google Play.

Ранее Netflix заявила, что уходит из России из-за проведения специальной операции на Украине. После этого российские пользователи не смогли получить доступ к стриминговому сервису через свои мобильные приложения.

Удаление произошло 23 марта, но сейчас доступ россиянам снова открыт. Теперь российские пользователи могут без проблем скачать приложение Netflix. Но пока существует другая сложность. Из-за запрета воспользоваться приложением пока нельзя. Хотя россияне уже нашли выход из положения. Они используют VPN или зарубежные аккаунты для входа в сеть.

Разработчики Netflix заявляют, что после возвращения исправили ряд ошибок, которые ранее возникали при работе с приложением.