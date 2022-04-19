Архангельский областной суд оставил приговор супругам из Северодвинска, которые получили реальные сроки за жестокое обращение с животными, неизменным.

В региональной прокуратуре сообщили о том, что апелляционные жалобы защитников и осужденных о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Зоозащитники активно требовали, чтобы обвиняемые, которые зверски пытали, а потом убили кота, получили максимальный срок – пять лет лишения свободы. Они собирали подписи для суда сразу в нескольких российских регионах.

Зооактивистка из Санкт-Петербурга Маргарита Фрудникова прокомментировала ситуацию: «Подписи собирали в несколько заходов. Люди приходили после работы, приезжали из Ленобласти, чтобы подпись поставить. Живодеры в нашем обществе — это угроза абсолютно для всех. Среди нас такая нечисть находиться не должна, закон должен работать».