Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Архангельский областной суд оставил приговор супругам из Северодвинска, которые получили реальные сроки за жестокое обращение с животными, неизменным.

В региональной прокуратуре сообщили о том, что апелляционные жалобы защитников и осужденных о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Зоозащитники активно требовали, чтобы обвиняемые, которые зверски пытали, а потом убили кота, получили максимальный срок – пять лет лишения свободы. Они собирали подписи для суда сразу в нескольких российских регионах.

Зооактивистка из Санкт-Петербурга Маргарита Фрудникова прокомментировала ситуацию: «Подписи собирали в несколько заходов. Люди приходили после работы, приезжали из Ленобласти, чтобы подпись поставить. Живодеры в нашем обществе — это угроза абсолютно для всех. Среди нас такая нечисть находиться не должна, закон должен работать».

Вам может понравиться

В Германии раскритиковали политолога за русофобское высказывание

Очередное проявление русофобии продемонстрировало немецкое телевидение. В эфире одного из ток-шоу политолог Флоренс Гауб резко высказалась о россиянах. Причём её слова возмутили даже самих немцев. Во время обсуждения ситуации вокруг

В Амстердаме сотни человек протестуют против политики премьер-министра Нидерландов Рютте

В Амстердаме прошла очередная акция протеста против коронавирусных ограничений. В ней приняло участие несколько сотен человек, обрушивших свой гнев на главу правительства Марка Рютте, передает РИА Новости. Протестанты, которые прошли

Премьер-министр Италии Драги заразился коронавирусом

74-летний глава правительства Италии Марио Драги сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Из-за болезни премьеру пришлось отметить рабочие поездки в Конго и Анголу. Коронавирусная инфекция протекает у Драги в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 19 апреля – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 19 апреля – пасмурно, до 22 °C |