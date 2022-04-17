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Президент Украины Зеленский занижает количество потерь, фактически объявив информацию о погибших военной тайной. В последний раз он заявил, что Украина потеряла от 2500 до 3000 военнослужащих, однако в реальности цифры являются совершенно иными.

Так, Минобороны РФ сообщает о 14 тысячах погибших военнослужащих ВСУ и еще о 16000 раненых, либо временно утративших боеспособность заболевших бойцах. Эксперт считают, что потери на самом деле еще больше. Так, Александр Перенджиев уверен, что Киев потерял уже 50 тысяч военных.

Действия Зеленского, который не только занижает потери военнослужащих, но и не раскрывает данные по погибшим мирным жителям, вполне объяснимы. Он понимает, что реальные цифры покажут, что миф о победном шествии ВСУ является всего лишь фейком. Кроме того, они станут смертным приговором для самого президента.

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