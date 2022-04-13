читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил о скором визите в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен не только посетить украинскую столицу, но еще и привезти «твердое послание», касающееся поддержки и военной помощи.

В Twitter-аккаунте Науседа написал, что Литва поддерживала украинский суверенитет и сейчас продолжает это делать. Она готова оказать посильную помощь Киеву в борьбе за него.

При этом президент Литвы не назвал конкретной цели визита и не сообщил, когда именно намерен посетить Киев. Напомним, что приезд на Украину британского премьера Бориса Джонсона также скрывался до последнего дня, а сам глава правительства добирался на украинском поезде из Польши.

ВС РФ продолжают военную спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса, прекращение геноцида жителей ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация страны.

Вам может понравиться

В Третьяковке проверяют состояние картин, вернувшихся с финской таможни

Картины из Третьяковской галереи, которые ранее были задержаны на финской таможне, вернулись в Россию. Сейчас проводится проверка на их целостность. Распаковка картин проходит в хранилище музея в Лаврушинском переулке в

Американский студент поразился “демократии” США

Студент Чикагского университета Даниэль Шмидт побывал на конференции под названием “Дезинформация и эрозия демократии”. Своими впечатлениями он поделился с изданием Compact Mag. Юноша был очень возмущен. Он отметил, что студенты

Морпех ВС США Берлетик обвинил Украину в использовании тактики террористов в Сирии

Предчувствуя скорое свое поражение, Киев использует тактику террористов в Сирии, которые тоже пытались обвинять правительственные силы страны во всех возможных грехах. Так прокомментировал удар по Краматорску бывший морпех ВС США
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |