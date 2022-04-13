Литовский лидер Гитанас Науседа заявил о скором визите в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен не только посетить украинскую столицу, но еще и привезти «твердое послание», касающееся поддержки и военной помощи.

В Twitter-аккаунте Науседа написал, что Литва поддерживала украинский суверенитет и сейчас продолжает это делать. Она готова оказать посильную помощь Киеву в борьбе за него.

При этом президент Литвы не назвал конкретной цели визита и не сообщил, когда именно намерен посетить Киев. Напомним, что приезд на Украину британского премьера Бориса Джонсона также скрывался до последнего дня, а сам глава правительства добирался на украинском поезде из Польши.

ВС РФ продолжают военную спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение Донбасса, прекращение геноцида жителей ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация страны.