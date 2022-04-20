Ана Брнабич, возглавляющая правительство Сербии, заявила, что страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям даже на фоне беспрецедентного давления Запада. Она отметила, что Белград никому и никогда не обещал вводить какие-либо экономические ограничения в отношении Москвы.

По словам премьер-министра, Совет национальной безопасности Сербии высказал принципиальную позицию по поводу антироссийских санкций. Ее сейчас поддерживает и правительство страны, которая не собирается вводить рестрикции в отношении РФ.

Брнабич также заявила, что введение санкций против России негативно отразится на национальных интересах Сербии. Поэтому власти намерены и дальше настаивать на защите собственной безопасности и не собираются поддаваться давлению Запада.