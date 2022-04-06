Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать переговоры президента РФ Владимира Путина с Украиной. Он отметил, что российских лидер согласился принять приглашение, но на определенных условиях.

Позицию Путина озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что рабочий процесс не переговорах делегаций продолжается, однако украинская сторона его умышленно тормозит. России хотелось бы увидеть большую динамику в действиях Киева, чтобы перейти к встрече на высшем уровне.

Орбан рассказал, что встреча президентов состоится, если делегации окончательно согласуют проект мирного соглашения. Также он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский сомневается в целесообразности переговоров.