74-летний глава правительства Италии Марио Драги сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Из-за болезни премьеру пришлось отметить рабочие поездки в Конго и Анголу.

Коронавирусная инфекция протекает у Драги в бессимптомной форме, однако выезд за границу ему пока не разрешен. Глава правительства находится на самоизоляции, но продолжает продуктивно работать.

В Конго и Анголу вместо него теперь отправятся министр по трансформации и экологической модернизации Роберто Чинголани, а также глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, что 7 апреля ВООЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса XE, который по заразности превосходит «стелс-Омикрон» и BA.2 на 10 процентов.