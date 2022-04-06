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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Зеленского на экстренном заседании Совбеза ООН и предложила ему самораспуститься, передает РИА Новости.

Она отметила, что если украинский лидер считает самороспуск единственным выходом для всемирной организации, у которой не получаются какие-либо действия, то ему следовало бы сперва опробовать данную методику на себе самом.

Напомним, что Владимир Зеленский в ходе заседания Совета безопасности предложил ООН самораспуститься либо исключить из организации Россию, имеющую право вето.

Заседание Совбеза было созвано по инициативе Украины, на территории которой в настоящий момент продолжается специальная операция ВС РФ по освобождению Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации государства.

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