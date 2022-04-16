Киев много говорит о деблокаде Мариуполя, однако провести столь сложную операцию он на самом деле не в состоянии. Проблема кроется в том, что ВСУ не смогут незаметно подобраться к городу, рассказал советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

Чтобы дойти до Мариуполя, украинским военным потребуется пройти около 100 километров по практически полностью отрытой местности. Редкие лесные зоны занимают небольшой пространство, а основной маршрут пролегает по степи. Поэтому ВС РФ смогут контролировать буквально каждое движение противника. А в случае необходимости – быстро его уничтожить, приводит слова политика РИА Новости.

Гагин также напомнил, что ВС РФ с первого дня спецоперации на Украине захватили полное превосходство в воздухе. В таких условиях невозможно пройти по открытой местности сотню километров, чтобы спасти заблокированных на заводе «Азовсталь» националистов.