Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев много говорит о деблокаде Мариуполя, однако провести столь сложную операцию он на самом деле не в состоянии. Проблема кроется в том, что ВСУ не смогут незаметно подобраться к городу, рассказал советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

Чтобы дойти до Мариуполя, украинским военным потребуется пройти около 100 километров по практически полностью отрытой местности. Редкие лесные зоны занимают небольшой пространство, а основной маршрут пролегает по степи. Поэтому ВС РФ смогут контролировать буквально каждое движение противника. А в случае необходимости – быстро его уничтожить, приводит слова политика РИА Новости.

Гагин также напомнил, что ВС РФ с первого дня спецоперации на Украине захватили полное превосходство в воздухе. В таких условиях невозможно пройти по открытой местности сотню километров, чтобы спасти заблокированных на заводе «Азовсталь» националистов.

Вам может понравиться

Военкор Сладков продолжает следить за сдачей в плен морпехов ВСУ в Мариуполе

Более тысячи украинских морских пехотинцев, сдавшихся в плен, принимали довольно долго, так как необходимо было соблюсти все меры предосторожности. Военкор Александр Сладков рассказал, что всего сложили оружие 1026 человек, среди

Массовая сдача в плен украинских морпехов упростила задачу освобождения Мариуполя

Более тысячи морских пехотинцев, которых Киев гордо называл «несдающимися героями», все же сложили оружие. Тем самым они значительно облегчили ВС РФ и ополчению ДНР задачу по освобождению Мариуполя, пишет издание

Пьяный украинский офицер открыл огонь из танка по своим

Украинский офицер злоупотребил алкоголем и открыл огонь из танка по своим же военнослужащим. Об этом рассказал боец ВСУ, который в боях за населенный пункт Попасная оказался в плену у чеченских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – переменная облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 16 апреля – ясно, до 16 °C |