читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти страны готовятся приобрести доли в крупных российских компаниях. Речь идёт о тех из них, кто попал под санкции и имеет приоритетное значение для экономики. Такое заявление сделал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

Он не назвал, о каких именно компаниях идёт речь, мотивировав это тем, что такая информация отразится на стоимости акций. Торосов уточнил, что средства на покупку долей в частных компаниях будут выделены из Фонда национального благосостояния. Главной целью такого приобретения станет стабилизация финансового положения крупных игроков на рынке, которые ориентированы на внутренний спрос.

Окончательного решения пока не принято, сроки покупки акций тоже не называются.

Тем не менее распоряжение о покупке акций российских компаний уже есть. Его подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин ещё 26 февраля на фоне антироссийских санкций, которые западные страны стали вводить в отношении России из-за начала специальной военной операции на Украине.

Вам может понравиться

Силуанов: Запад пытается довести Россию до дефолта

Россия должна понести колоссальные репутационные потери в экономике – этого добиваются западные страны. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. В интервью телекомпании РЕН-ТВ он отметил, что правительства западных

Европа может сделать Молдавию великой газовой державой

Европейские чиновники продолжают политику, направленную на отказ от энергоносителей из России. При этом они не могут не понимать, что единственным итогом подобных действий станет полный коллапс экономики ЕС, пишет РИА

В Салониках жители города вышли на митинг и пытались помешать отправке оружия на Украину

Полиция греческого города Салоники применила слезоточивый газ против митингующих, требующих не поставлять оружие на Украину. В основном на акции протеста вышли портовые рабочие и те, для кого имеет значение дальнейшая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |