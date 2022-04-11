Власти страны готовятся приобрести доли в крупных российских компаниях. Речь идёт о тех из них, кто попал под санкции и имеет приоритетное значение для экономики. Такое заявление сделал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

Он не назвал, о каких именно компаниях идёт речь, мотивировав это тем, что такая информация отразится на стоимости акций. Торосов уточнил, что средства на покупку долей в частных компаниях будут выделены из Фонда национального благосостояния. Главной целью такого приобретения станет стабилизация финансового положения крупных игроков на рынке, которые ориентированы на внутренний спрос.

Окончательного решения пока не принято, сроки покупки акций тоже не называются.

Тем не менее распоряжение о покупке акций российских компаний уже есть. Его подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин ещё 26 февраля на фоне антироссийских санкций, которые западные страны стали вводить в отношении России из-за начала специальной военной операции на Украине.