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Власти Греции заявили, что появление в ходе выступления президента Украины Зеленского перед парламентом страны боевиков батальона «Азов» (запрещен в России) было серьезной ошибкой. Именно из-за этого правительство подверглось критике со стороны оппозиционных сил, передает РИА Новости.

Те назвали боевиков неонацистами и заявили, что власти не должны были допускать их к эфиру, несмотря на греческое происхождение «азовцев».

Алексис Ципрас, возглавляющий оппозиционную партию «Сириза» назвал все выступление Зеленского позором. Позже представители правительства согласились с ним и заявили, что появление боевиков стало неуспешным и ошибочным. При этом досталось и оппозиции, которую обвинили в попытках сыграть на этом просчете и поддержать спецоперацию РФ на Украине.

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