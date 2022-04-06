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Болгарское правительство рассматривает предложение народных избранников о высылке из страны посла РФ в Софии Элеоноры Митрофановой и признании ее персоной нон грата, пишет РИА Новости.

Данное предложение было подано фракцией «Демократическая Болгария». Ее представители инициируют высылку посла из-за провокаций в украинском городе Буча. Вице-премьер Асен Васильев рассказал, что в настоящий момент Кабмин рассматривает инициативу парламента и к вечеру сформирует четкую позицию по ней.

Напомним, что 19 сотрудников российской дипмиссии в Брюсселе были объявлены персонами нон грата 5 апреля. Замглавы МИД РФ Александр Грушко пообещал ответ России на эти незаконные действия, а также заявил, что они сильно сужают возможности для диалога между Брюсселем и Москвой.

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