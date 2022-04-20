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Гражданское население Одессы опасается, что переодевающиеся в форму российских войск националисты устроят в городе «кровавую бойню», заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Он сослался на своих друзей, которые сейчас находятся в Южной Пальмире, передает РИА Новости.

Жители южного города боятся, что националисты, переодевшись в российскую форму, начнут массовые расстрелы, а также будут грабить, взрывать и бомбить Одессу. Обвиняя во всех своих преступлениях военнослужащих ВС РФ.

По словам Мурадова, в последние дни вокруг Одессы появилось много танков, а в городе все чаще можно встретить иностранных наемников. Он считает, что националистические силы готовят крупную провокацию в городе, чтобы создать очередную кровавую картинку для украинских СМИ.

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